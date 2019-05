Em abril, 28 mulheres foram mortas no Ceará. No ano, já são 69 assassinatos do gênero

Vinte e oito mulheres foram assassinadas no Ceará em abril, no Ceará, Com isso, o número de assassinatos do gênero no estado chega a 69 no ano. Abril foi também o mês com maior índice de homicídios vitimando mulheres, além dos casos de feminicídio. Entre as 69 vítimas das execuções sumárias no mês passado estão cinco adolescentes, duas crianças e uma idosa.





Em Fortaleza, duas mulheres foram assassinadas em Abril. O corpo de Diane Rodrigues de Sousa, 29 anos, foi encontrado com marcas de violência (tiros), na noite de 20 de abril no bairro Praia do Futuro, na zona Leste da cidade. Iracema Aparecida Santos Macedo, 19 anos, foi assassinada a tiros, na Avenida Valparaíso, no Conjunto Palmeiras, no dia 26.





Na Região Metropolitana de Fortaleza (RM), ocorreram 10 assassinatos de mulheres nos seguintes Municípios: Caucaia (5), Maracanaú (2), Aquiraz, Cascavel e Pacatuba.





No Interior, 16 mulheres foram assassinadas nos seguintes Municípios: Pedra Branca (2 casos), Alto Santo (2), Russas (2), Carnaubal, Juazeiro do Norte, Ererê, Barroquinha, Novo Oriente, Milagres, São Benedito, Cruz, Banabuiú e Quixeramobim.





Veja a lista completa das mulheres mortas no Ceará em abril de 2019:





01 – (01/04) – Maria Aparecida Brito de Oliveira, 17 (outros meios) – (CARNAUBAL)





02 – (03/04) – Maria Rosimeire de Santana, 39 (bala) – Bairro Brejo Seco (JUAZEIRO DO NORTE)





03 – (06/04) – Laynara de Castro Clara, 7 meses (outros meios) – (PEDRA BRANCA)





04 – (08/04) – Rayanna Paschoal de Oliveira, 9 (bala) – Bairro Tourão (RUSSAS)





05 – (10/04) – Ducicleide Fernandes, 30 (outros meios) – (ERERÊ)





06 – (10/04) – Francisca Cordeiro da Silva, 32 (bala) – (BARROQUINHA)





07 – (11/04) – Maria Miquele Teixeira de Oliveira, 28 (facadas) – (NOVO ORIENTE)





08 – (12/04) – Maria das Graças dos Santos Vieira, 54 (bala) – (MILAGRES)





09 – (13/04) – Aldeize Maria Miranda Monteiro, 45 (bala) – (PACATUBA)





10 – (13/04) – Rebeca Ferreira Garcia Mesquita (faca) – (CAUCAIA)





11 – (13/04) – Francisca Maria Peres de Sousa (outros meios) – (SÃO BENEDITO)





12 – (14/04) – Francisca Maria de Farias, 87 (outros meios/latrocínio) – (CRUZ)





13 – (18/04) – Francisca Sabrina Bernardo de Sousa, 16 (bala) – (CAUCAIA)





14 – (18/04) – Juliana Xavier de Lima, 32 (bala) – Bairro Creche/Sede (BANABUIÚ)





15 – (20/04) – Diane Rodrigues de Sousa, 29 (bala) – Praia do Futuro/Caça e Pesca (CAPITAL)





16 – (20/04) – Vítima não identificada (bala) – (MARACANAÚ)





17 – (20/04) – Vítima não identificada (bala) – (AQUIRAZ)





18 – (21/04) – Maria Elizabete Ferreira de Sousa, 17 (bala) - (CAUCAIA)





19 – (23/04) – Romerinda Bezerra Rodrigues (faca) – Loc. Sítio Tibolo (ALTO SANTO)





20 – (25/04) – Ana Vitótia Lourenço de Oliveira , 17 (bala) – (RUSSAS)





21 – (25/04) – Danielle Oliveira da Silva, 20 (bala/estupro) – Loc. São Gonçalo (PEDRA BRANCA)





22 – (26/04) – Vanessa Costa de Oliveira, 36 (bala) – Caponga (CASCAVEL)





23 – (26/04) – Iracema Aparecida Santos Macedo, 19 (bala) – Conjunto José Walter (CAPITAL)





24 – (28/04) – Ana Cláudia Gomes do Nascimento, 20 (bala) – Bairro Itambé (CAUCAIA)





25 – (28/04) – Vítima não identificada (bala) – (ALTO SANTO)





26 – (29/04) – Lídia Anália dos Reis Castelo Branco (bala) – (QUIXERAMOBIM)





27 – (30/04) – Lígia Maria Oliveira da Silva, 35 (bala) – B. Padre Júlio Maria (CAUCAIA)





28 – (30/04) – Luíza, 22 (bala) – Bairro Luzardo Viana (MARACANAÚ)





(Blog do Jornalista Fernando Ribeiro)