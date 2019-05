Na manhã desta quinta-feira, dia 02, por volta das 09:30h, Policiais Civis da Delegacia Regional de Sobral efetuaram a prisão de Elpídio Armando Pereira Cavalcante, 34 anos, natural de Fortaleza.





A prisão de Elpídio aconteceu por força de um mandado de prisão.





A captura do acusado ocorreu na BR222, no KM 205, nas proximidades do restaurante "Bigode".





(Sobral 24 horas)