Estudante de 16 anos é sequestrado no caminho da escola e assassinado por bandidos de uma facção em Caucaia

Um estudante de 16 anos foi assassinado e teve parte do corpo queimada pelos criminosos. O crime ocorreu na cidade de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), na noite de segunda-feira (13). Porém, somente na tarde de ontem (15), o corpo foi localizado por populares, que acionaram a Polícia.





O estudante foi identificado como José Gabriel da Silva, 16, que era aluno da Escola Marcílio Dias, localizada no bairro Itambé I. Segundo a família, na noite de segunda-feira última ele saiu de casa para ir à escola e não apareceu mais.





Desesperados com o sumiço repentino e misterioso, os familiares do rapaz comunicaram o caso à Polícia e iniciaram uma campanha pelas redes sociais na tentativa de encontrá-lo. Mas, na tarde desta quarta-feira (15), a notícia foi trágica:





O corpo de Gabriel foi encontrado semi-carbonizado em um matagal. Estava com as mãos amarradas para trás e apresentava marcas de tiros.





A Polícia não tem, ainda, pistas dos criminosos. O crime estaria ligado à guerra de facões em Caucaia. O corpo de Gabriel foi levado para a Coordenadoria de Medicinal Legal (Comel) da Perícia Forense do Estado do Ceará.





Vídeo





Nas redes sociais foi postado um vídeo em que o estudante aparece já sob o domínio de bandidos e é obrigado por estes a dizer que estava “rasgando a camisa” da facção Guardiões do Estado (GDE) e ingressando no Comando Vermelho (CV). Em outro vídeo, ele já aparece morto e os criminosos ateiam fogo no corpo.





