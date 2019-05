FIM DO MUNDO: Filho estrangula o próprio pai até a morte em discussão por R$ 50

O suspeito fugiu logo após o homicídio, mas foi encontrado em seguida.







Um filho matou o pai em discussão por R$ 50 no bairro Antônio Vieira, em Juazeiro do Norte, interior do Ceará, na madrugada deste sábado (4). O suspeito fugiu após o homicídio, mas foi encontrado horas depois. Segundo José Maria de Sousa, tio do agressor, o responsável pela morte, identificado como Alexandro Avelino do Nascimento, de 37 anos, queria o valor para comprar drogas.

A vítima foi morta por estrangulamento, confirmado pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que esteve no local.





Ainda conforme o tio, a família passava por discussões constantemente. "Era direto as brigas e eu vinha para apartar”.





Dinheiro para drogas





Sousa informou também que estava no trabalho na noite anterior ao crime (3), quando foi procurado pelo suspeito. "Eu paguei 50 reais a ele. Ele veio à minha oficina, era umas 22h30. Depois trocou o dinheiro e saiu para comprar drogas. Quando voltou para casa, ele disse à mãe que a nota que eu dei era falsa, por isso precisava que ela desse mais R$ 50. Foi aí que começou a discussão dentro de casa", afirmou.





A vítima, identificada por Antônio Wilson do Nascimento, era autônomo e tinha 52 anos.





Conforme o tenente Ronaldo Silva, da Polícia Militar, depoimentos de familiares e conhecidos foram ouvidos “Nós conversamos com a mãe dele, alguns populares e pegamos informações. Ele já veio de Fortaleza para cá porque estava jurado de morte. Lá ele já responde por crimes de homicídio, roubo e furtos, além de ser usuário de drogas, o que culminou na discussão entre pai e filho", complementou





Equipes da polícia foram em campo à procura do suspeito, que fugiu. Pouco tempo após o início das buscas, ele foi encontrado.





