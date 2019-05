Modelo descobre câncer raro e médicos culpam técnica de unha em gel

Médicos relatam que o número de casos semelhantes de câncer de pele estão crescendo.

A modelo Karolina Jasko, de 21 anos, descobriu que tinha um melanoma (tipo de câncer na pele) na unha, após notar que seu dedo polegar está infeccionado. Para Karolina, o inchaço e a vermelhidão eram provenientes apenas de um hematoma. A lesão começou com uma linha preta fina no polegar durante uma visita ao salão de beleza em 2016, mas ela não foi a um médico até que o polegar inchou e ficou vermelho após uma infecção não relacionada vários dias depois. As informações são do iBahia.





Após uma biópsia, veio a confirmação que ela tinha melanoma de unha, um dos mais raros subtipos de câncer de pele. De acordo com o Monet, médicos relatam que o número de casos semelhantes de câncer de pele estão crescendo e responsabilizaram a popularidade de uma técnica de manicure com gel que requer a fixação das unhas com luz ultravioleta, que é prejudicial, caso ocorra grande exposição a radiação.





Karolina, que foi Miss Illinois 2018, revelou que era adepta do procedimento estético que até então achava inofensivo, e que admitiu o uso da técnica - que aplica unhas de gel artificial e acrílico fixadas com luz UV - até duas vezes por mês durante vários anos.





Karolina revelou que a infecção - que até hoje não sabe a causa - salvou sua vida, pois a fez ir a um médico. "Se eu tivesse esperado mais e não aparecesse, poderia ser possível que o melanoma se espalhasse", disse em entrevista. Os médicos advertiram Karolina que eles poderiam ter que amputar todo o seu polegar, mas conseguiram salvar o dedo. No entanto, removeram a unha e o leito ungueal (tecido abaixo da unha) inteiro e fizeram enxerto de pele de sua virilha para cobrir a área.





O câncer nas extremidades - chamado de melanoma lentiginoso de acral - é mais agressivo que outros melanomas.





Via Meio Norte