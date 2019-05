CAMINHÃO PEGA FOGO NA SUBIDA DA SERRA DA IBIAPABA

Um caminhão pegou fogo na manhã este sábado (04), na altura do KM 301, da BR 222, quando subia a Serra da Ibiapaba, em Tianguá.

A parte da frente do veículo foi completamente destruída pelo fogo. De acordo com informações da PRF, o motorista conseguiu sair da cabine logo que percebeu as chamas e não sofreu ferimentos.





O caminhão transportava produtos de uma empresa de cosméticos e parte da carga foi saqueada por pessoas que passavam pelo local. Agentes da PRF, Policia Militar e equipe do Resgate estiveram no local.





(Ibiapaba 24 horas)