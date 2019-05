Guarany S.C / UNINTA confirma Waldison para a Taça Fares Lopes; vídeo

O atacante Waldison, artilheiro do Guarany S.C / UNINTA no Campeonato Cearense 2019 e um dos destaques do Cacique do Vale na conquista do título de Campeão do Interior renova seu contrato. Em reunião realizada na última segunda-feira (6) na sede do Centro Universitário Inta (UNINTA) foi acertado que Waldison fica até o final da Taça Fares Lopes.





Segundo o Diretor de Futebol do Guarany, Júlio César Manso, o atacante se apresentará ao Cacique do Vale no próximo dia 17 de junho. A Data arca o início da pré-temporada do clube para a Taça Fares Lopes, prevista para iniciar no dia 11 de agosto de 2019.