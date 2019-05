A Diretoria do Guarany S.C /UNINTA informa que nesta sexta-feira (17), a partir das 11h, será realizada uma coletiva de imprensa, na sede do Centro Universitário Inta – UNINTA. .





Na pauta central do evento a apresentação da nova Comissão Técnica e a programação do Cacique do Vale para a Taça Fares Lopes 2019.





Além da imprensa especializada, a nação rubro-negra também está convidada para participar deste evento.