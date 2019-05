Um buraco (esgoto) na rua Emília Cysne Frota está na iminência de causar acidentes. O Saae já tem conhecimento do problema, mas ainda não o resolveu.





O casa já foi denunciado no Sobral 24 horas no dia 23 do corrente mês e nenhuma providência foi tomada.





Em tempo





Os moradores pagam mensalmente taxa de esgoto e estão sofrendo com a situação vexatória e perigosa do esgoto a céu aberto.