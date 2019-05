Jornal: Real Madrid disposto a oferecer R$ 1 bilhão para ter Neymar

Após fazer uma temporada longe do esperado, o Real Madrid tem dado indícios de que irá com força ao mercado de verão europeu e está disposto a abrir os cofres para reforçar o setor ofensivo. A diretoria Merengue pode trazer nomes de impacto e Neymar aparece cada vez mais como alvo do clube.





Segundo o jornal Marca, o presidente Florentino Pérez pode pagar até 250 milhões de euros (cerca de R$ 1 bilhão) para tentar tirar Neymar do PSG.





Vale lembrar que o brasileiro sempre foi um desejo pessoal de Pérez, que estaria com o orgulho ferido após o atacante ter passado pelo Barcelona. Por isso, o dirigente poderia abrir os cofres do clube para "revidar" e trazer Neymar ao Santiago Bernabéu..





Outro atacante que está na mira do Real Madrid é Eden Hazard. Destaque do Chelsea, ele tem evitado falar sobre seu futuro, enquanto a mídia inglesa já o coloca muito próximo do time espanhol.





Zidane diz que torcida pode sonhar grande





Neste sábado, o técnico do Real Madrid, Zinedine Zidane, disse que a torcida do Real pode ter grandes ilusões para a próxima temporada, após a reformulação que ele está fazendo no elenco. Além disso, o francês disse que a eliminação do Barcelona na Champions League não aliviou em nada o ano frustrante do Real.





"Não melhora em nada a temporada que fizemos, isto não vai mudar", declarou Zidane, taxativo.





(Yahoo)