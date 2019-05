No final da tarde desta sexta-feira, dia 10, a Polícia registrou um homicídio a faca no município de Guaraciaba do Norte.





Uma jovem foi friamente assassinada com várias facadas em uma arquibancada de um ginásio coberto nas proximidades da Escola Profissionalizante.





O autor da barbárie fugiu. Equipes da PM estão realizando diligências na tentativa de prender o autor do crime.





Mais detalhes a qualquer momento.