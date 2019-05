Justiça manda Michel Temer voltar à prisão; ex-presidente se apresentará amanhã

TRF-2 revogou também liberdade do "braço direito" de Temer, o coronel João Baptista.



O Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2) revogou na noite desta quarta-feira (08) o habeas corpus cedido no fim de março a Michel Temer(MDB). A decisão foi tomada por dois votos a um. O ex-presidente está em São Paulo e disse a jornalistas que se entregará amanhã.





O ex-presidente afirmou que sua defesa entrará com um pedido de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.”É uma injustiça, mais que injustiça, com a devida vênia, é uma injuridicidade”, completou Temer.





A decisão também revogou a liberdade do coronel reformado da Polícia Militar, João Baptista Lima Filho, tido como “braço direito” de Temer em um esquema que teria desviado R$ 1,1 milhão em propina da Eletronuclear — estatal responsável pela construção da usina Angra 3.





Os demais investigados, entre eles o ex-ministro Moreira Franco (Minas e Energia), permanecerão em liberdade.