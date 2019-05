MERUOCA: OPOSIÇÃO COMEÇA A DEBATER CHAPA PARA DISPUTAR ELEIÇÃO PARA PREFEITO

Após o lançamento do vereador Herton (PT) como pré candidato a prefeito, apadrinhado pelo lider João Coutinho, os demais partidos de oposição ensaiam uma união e começam a debater a formação de chapa única para prefeito e vice prefeito. Isso porque a oposição de Meruoca já conta também com a pré candidatura do Ex Prefeito Carlos José do Pimenta, que teve uma expressiva votação em 2016, e desde então tem trabalhado firme em prol da comunidade , Caros José vem com o apoio dos deputados Tin Gomes e Moses Rodrigues, os mesmos têm declarado publicamente apoio incondicional ao jovem pré candidato.





EM TEMPO





Comenta-se na cidade que haverá uma consulta popular para decidir quem encabeçará a chapa como candidato a prefeito pela oposição. Populares, simpatizantes e correligionários que desaprovam o governo Fonteles, já comemoram essa união.