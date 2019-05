Morador é assassinado por não entregar sua casa a uma facção em Caucaia

Um idoso foi assassinado na porta de casa, na manhã desta terça-feira (7), por se recusar obedecer a ordem de uma facção criminosa que exigiu que ele entregasse sua casa. O crime aconteceu na cidade de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). Foi o segundo assassinato pelo mesmo motivo naquele Município em menos de uma semana.





A vítima, um homem identificado apenas por Rodrigo, estava na porta da residência, no bairro Itambé, quando foi atingida por um tiro na cabeça, tendo morte instantânea. Os assassinos fugiram rapidamente, sem que fossem identificados.





Familiares contaram que Rodrigo já vinha sendo ameaçado e recebeu um ultimato de membros de uma facção para abandonar a residência. Ele, porém, se negou a entregar sua casa aos criminosos.





Policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) já investigam o caso em parceria com a Delegacia Metropolitana de Caucaia (DMC).





Outro caso





Na semana passada, fato semelhante ocorreu em outra comunidade em Caucaia. Foi no Conjunto São Miguel, quando bandidos de uma facção que dominam a área exigiram a casa de uma família. O dono da residência não aceitou a ameaça dos delinqüentes e na tarde do dia 1º de maio, Júnior Vinícius da Costa foi executado a tiros na porta do imóvel.





(Fernando Ribeiro)