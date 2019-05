Moradores do bairro Vila União solicitam a Prefeitura de Sobral a permanência do funcionário Paulo Henrique, conhecido carinhosamente como PH. Paulo Henrique é Orientador Social do CRAS Regina Justa Feijão. PH será transferido da referida unidade. Segundo os moradores, PH é um excelente profissional, atende muito bem à população.

