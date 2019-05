Vereador de Mucambo é preso por destruir provas em investigações contra esquema de corrupção

Prisão aconteceu durante a madrugada desta quinta-feira.



Um vereador, ex-secretário do ex-prefeito de Mucambo, foi preso por destruir provas em investigações contra um esquema de corrupção ativa e lavagem de dinheiro. A prisão preventiva de André Luis de Sousa Gonçalves aconteceu durante a madrugada desta quinta-feira (16) em Mucambo.





O suspeito é investigado por envolvimento em um susposto esquema de fraude em procedimentos licitatórios de locação de veículos para a Prefeitura de Mucambo.





Em novembro, o ex-prefeito do município de Mucambo chegou a ser preso através da operação comandada por 'Sales'.





A prisão do vereador foi realizada por agentes da Delegacia Municipal de Pacujá e por promotores do Grupo de Ações Especiais do Combate ao Crime Organizado (Gaeco), através do mandado expedido pela Justiça do Ceará.





Os investigadores descobriram que o vereador é citado nas investigações por ser o responsável por regularizar a documentação dos veículos. André ajustava a transferência dos carros para nome de outras pessoas, com o objetivo de esconder que eram de propriedades da Prefeitura.





O vereador foi levado para o Instituto Médico Legal (IML), em Sobral, para fazer exame de corpo de delito e em seguida será encaminhado para a delegacia.





(Diário do Nordeste)