MULHER DENUNCIA QUE A PREFEITURA ESTÁ RECOLHENDO RESTOS MORTAIS DE FORMA IRREGULAR NO CEMITÉRIO DO JUNCO

"Isso eles fazem de dois em dois meses.

Os funcionários nao usam protecao nenhuma, e

se for ver no caminhão vai ossos com carne ainda panos ainda sujos de salmoura de sangue.

E pq sou baixinha e não deu pra filmar dentro do caminhão.

Os caixões ainda inteiros como vc vê na foto.

Depois do recolhimento eles cortam umas árvores aqui da rua pra e cobrir e sai pela rua. Uma vez acompanhei o caminhão até no mercado ele foi com isso em cima.

Desrespeito total.









Venha ver aqui como tá no portão dos fundos do cemitério."