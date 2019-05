Mulher tenta espiar casa da vizinha e fica com cabeça presa em portão

Foi só com a chegada do Corpo de Bombeiros que ela conseguiu se soltar, após ficar cinco horas presa entre as grades do portão. Caso ocorreu na cidade de La Virginia, na Colômbia.





“Uma mulher esteve presa durante 5 horas nas grades de uma habitação na cidade de La Virgínia, Colômbia, quando introduziu a sua cabeça para observar se a sua vizinha se encontrava ao interior de sua casa”, escreveu a página Radio La Roca FM 103.9 no Facebook. Não foi divulgado o nome da colombiana e nem de quando ocorreu o fato inusitado.





