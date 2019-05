UNINTA promoverá “Workshop em Clínica Psicopedagógica”

Nos dias 06 e 07 de julho, o Centro Universitário Inta (UNINTA) sediará o “Workshop em Clínica Psicopedagógica: dos saberes à prática”. A ocasião, que terá a presença de profissionais da área de psicopedagogia, contará com minicursos, palestras, roda de conversa, e oficinas.





Entre as palestrantes do workshop estão três docentes do UNINTA, a Profa. Me. Léa Barbosa, coordenadora da Clínica de Psicopedagogia da instituição; Profa. Dra. Sílvia Azevedo, assessora pedagógica da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (PRODEG); e a Profa. Me. Graça Morais, Pró-Reitora de Desenvolvimento Institucional (PRODI).





O evento é uma iniciativa da Associação Brasileira de Psicopedagogia (ABPp), órgão representativo da classe dos psicopedagogos no Brasil, sem fins lucrativos. Dentre as atividades desenvolvidas pela ABPp na Seção Ceará estão eventos científicos que formam o psicopedagogo, divulgam a profissão e seus benefícios à comunidade.