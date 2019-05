Não jogue fora a água do arroz: um remédio natural que cura muitas doenças

Ele é indispensável na alimentação de milhares de brasileiros e de pessoas de todo o mundo.

Estamos falando do arroz que, além de gostoso, é um excelente aliado da saúde e da beleza.





Na verdade, mais importante que os grãos, a água do arroz deve ser, sempre, preservada.





Cultivado na China há milhares de anos, o arroz é um cereal cheio de benefícios.





Fácil de cozinhar, é um curinga da culinária de todas as cozinhas do mundo.





Rico em proteínas e carboidratos, também é uma excelente fonte de vitaminas e minerais, suprindo 20% das necessidades de energia humana.





Quando você cozinha arroz, a água absorve todos os seus nutrientes e minerais através do calor.





Então, da próxima vez, preste atenção: não jogue fora a água de cozimento, você pode estar perdendo a cura para várias doenças.





A água de cozimento do arroz é muito rica em carboidratos, vitamina B, zinco, ferro, magnésio, potássio e ácido fólico.





Todos esses componentes são importantes contra a fraqueza física e aumento de energia.





O arroz não contém glúten, que é uma proteína difícil de digerir pelo organismo.





Além disso, graças às suas vitaminas, minerais e outros nutrientes essenciais, a água do arroz é uma excelente forma de combater as gastroenterites (inflamação do trato gastrointestinal que afeta o estômago e o intestino delgado).





Rico em fibra, ajuda na luta contra os problemas de constipação e inchaço.





Além disso, o arroz também contém antioxidantes naturais e flavonoides que promovem a eliminação dos radicais livres do organismo.





A saúde do coração também é atingida pelos benefícios da água do arroz.





Graças às suas propriedades anti-inflamatórias, ela ajuda a combater a deposição de placas ateroscleróticas nas paredes dos vasos sanguíneos, o que reduz consideravelmente o risco de ataques cardíacos ou derrames.





Excelente fonte de potássio e magnésio, a água de arroz ajuda a atenuar alguns efeitos tóxicos do sal e reduzir a pressão arterial.





Para a beleza, de homens e mulheres, a água do arroz não pode faltar.





É tanto que as mulheres asiáticas a usam há séculos para manter a pele radiante e saudável.





Graças aos seus ativos antioxidantes, a água do arroz ajuda a fechar os poros, combate o envelhecimento precoce da pele e o aparecimento de rugas.





Aí vai uma dica: use água de arroz como uma loção de limpeza de manhã e à noite e você vai desfrutar de pele macia, suave e brilhante.





Para ao cabelos, a água de arroz é perfeita para deixá-los macios e sedosos.





Graças ao inositol, um carboidrato que aumenta a elasticidade, a água do arroz dá brilho aos cabelos, ajuda a fortalecer a fibra capilar e promove o crescimento capilar.





Veja como é simples: depois de lavar o cabelo, despeje a água do arroz nos fios, massageie cuidadosamente o couro cabeludo e enxágue com água limpa.





Aproveite o arroz e os benefícios da água do seu cozimento.





Esta dica de tratamento natural não substitui um especialista. Consulte sempre seu médico.





(Cura pela Natureza)