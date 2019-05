Operação da Polícia Civil em Fortaleza prende 11 envolvidos em crimes de pedofilia

Nove homens e duas mulheres foram presos numa operação realizada pela Polícia Ciovil do Ceará nesta segunda-feira (20). O objetivo da mobilização policial foi dar cumprimento à ordem judicial de prisão preventiva e de prisão por condenação para acusados de crimes de pedofilia. As vítimas foram crianças e adolescentes, submetidas a casos de estupro de vulnerável e exploração.





De acordo com as autoridades, os mandados de prisão foram expedidos pela Justiça à pedido da Delegacia de Combate à Exploração de Crianças e Adolescentes (Dececa) e pelo Departamento de Polícia Especializada (DPE), que tem no comando a delegada Rena Moura.





Durante todo o dia, policiais de várias delegacias se revezaram em diligências nos seguintes bairros de Fortaleza: Aerolândia, Álvaro Weyne, Conjunto Prefeito José Walter, Parreão, Pici, Rodolfo Teófilo, Vila Velha, Genibaú e João XXIII.





Através de denúncias, ou mesmo queixa de parentes das vítimas, a Polícia Civil passou a investigar cada caso, coma instauração de inquéritos policiais que resultaram no indiciamento dos exploradores. Quatro pessoas investigadas tiveram prisão preventiva decretada pela Justiça com o aval do Ministério Público Estadual (MP-CE). Outras sete foram capturadas por mandado de condenação judicial e agora passam a cumprir as penas impostas pela Justiça.





Os nomes dos detidos na operação não foram revelados.





(Fernando Ribeiro)