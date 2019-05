POLÍCIA CIVIL DE CAMOCIM EM AÇÃO!

Policiais Civis da Delegacia Regional de Camocim, sob a coordenação do Delegado Regional, Dr Herbert Ponte e Silva e do Delegado Municipal, Dr. Cláudio Marcílio, conseguiram localizar o réu Thiago Lemos da Silva, que no ano de 2015 executou o radialista Glaydson Carvalho. Crime esse que foi de grande repercussão, pois a vítima foi executada no interior de uma emissora de rádio, no momento em que comandava o programa de notícias.





Foi descoberto que o apenado encontrava-se preso no presídio da CPPL4, em Fortaleza, por crime de sequestro na cidade de Eusébio no ano de 2018.





Após essa informação, a Polícia Civil de Camocim, imediatamente comunicou o fato a Justiça local.





Vale salientar, que no mês de abril do ano corrente, houve o julgamento, entretanto Thiago Lemos da Silva, estava como foragido.





(Sobral 24 horas)