Ossada humana é encontrada em matagal em Alcântaras

Uma ossada humana foi encontrada por um jovem em um matagal próximo ao Sítio Desterro, em Alcântaras, município da Região Metropolitana de Sobral, na manhã desta sexta-feira (31).





Segundo informações da Polícia, uma família fez um Boletim de Ocorrência solicitando exame de DNA para confirmar se a ossada é de um parente, que está desaparecido há um ano. Próximo ao local, foram encontradas roupas que possivelmente pertencem ao homem que está desaparecido.





Ainda de acordo com a Polícia, a ossada está no Instituto Médico Legal (IML) sendo analisada.





Com informações do portal Diário do Nordeste

