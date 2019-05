Policiais iniciam treinamento para ingressarem no Cotar e enfrentar a bandidagem no Sertão do Ceará

Quarenta e oito policiais militares do estado do Ceará, três do Piauí, um do Maranhão e outro, do Rio Grande do Norte, além de um agente penitenciário do Ceará, totalizando 54 homens,vão participar do Curso de Operações Táticas Rurais (Cotar), treinamento que habilita profissionais para o ingresso no 4º BPChoque/Cotar – unidade subordinada ao Comando de Polícia de Choque – CPChoque da Polícia Militar do Ceará (PMCE).





O Cotar atua no combate a crimes de alta complexidade fora dos limites da Capital, principalmente em ocorrências de assaltos a banco e carro-forte no interior do Estado. Trata-se de uma tropa especialíssima no combate ao crime organizado.





O treinamento será realizado pela Academia Estadual da Segurança Pública (Aesp) e tem uma carga horária de 306 horas/aula, com previsão de término no dia 15 de julho de 2019. Neste período, os alunos passarão por instruções de armamento, munição e tiro; atendimento pré-hospitalar; instrução tática individual; ofidismo; orientação e navegação; sobrevivência em ambiente de caatinga; operações ribeirinhas; abordagem; identificação e noções de material explosivo; noções de combate em ambientes confinados (CQB); noções de gerenciamento de crises; operações em plano vertical e montanhismo; procedimento de patrulha rural e instrumento de menor potencial ofensivo, dentre outras disciplinas.





Aula inaugural





A aula inaugural do Curso ocorreu nesta quinta-feira (30), no auditório da Aesp e foi ministrada pelo professor doutor Emerson Castelo Branco . O evento contou com a presença do diretor geral da Aesp, Juarez Gomes Nunes Júnior; do coronel comandante geral da Polícia Militar do Ceará, Alexandre Ávila; do secretário de Estado da Segurança Pública do Estado do Piauí (SSP-PI), Fábio Abreu; e do chefe da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), Antônio José dos Santos Pastor, entre outras autoridades do sistema de segurança pública cearense.





(Fernando Ribeiro)