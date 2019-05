POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL EM AÇÃO!

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio de equipes do Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas e do Núcleo de Homicídios da Delegacia Regional de Sobral, efetuou a prisão em flagrante de um indivíduo acusado de traficar drogas na Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14). A captura do homem aconteceu, na tarde dessa quarta-feira (29), na residência dele, no bairro Alto Novo.





De acordo com os levantamentos feitos pelas equipes policiais, Jaysson Henrique Costa Nascimento (20), era o responsável pela venda de entorpecentes no Bairro.





Durante as diligências, os policiais civis encontraram o suspeito em casa e apreenderam droga popularmente conhecida como maconha.





Diante dos fatos, Jaysson foi conduzido para a Delegacia Regional de Sobral, onde foi autuado por tráfico de drogas. O suspeito já tinha passagem por homicídios dolosos e Crime de Dano. Após a prisão, o infrator foi conduzido para a unidade prisional e ficará à disposição do Poder Judiciário.





Já na tarde do dia 22 de abril de 2019 as equipes do Núcleo de Combate ao Tráfico de Drogas e do Núcleo de Homicídios da Delegacia Regional de Sobral, também efetuaram a prisão em flagrante de um indivíduo que vendia drogas no bairro Terrenos Novos. Através de observações no local foi verificado movimentações compatíveis com tráfico de drogas, e com a aproximação dos policiais, Pedro Inácio Neto tentou se evadir portando maconha embalada para venda.





Também foi encontrado na residência de pedro um enorme rolo de plástico filme usado para embalo de drogas, uma balança de precisão, um aparelho celular, e uma quantia de R$ 150,00, maioria de notas de pequeno valor, além de uma grande quantidade de comprovantes de depósitos em dinheiro, muito provavelmente oriundos tráficos.





O suspeito já tinha passagem por Tráficos de Drogas e Porte Ilegal de armas de fogo. Após a prisão, o infrator foi conduzido para a unidade prisional e ficará à disposição do Poder Judiciário.









Denúncias





A Polícia Civil ressalta que a população pode contribuir com as investigações repassando informações que possam auxiliar os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas pelo número (88) 99406-5464, que é o WhatsApp da unidade, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem. O sigilo e o anonimato são garantidos.





(Sobral 24 horas)