POLÍCIA MILITAR DE CAMOCIM REALIZA MAIS UMA PRISÃO!

Durante a manhã desta quinta-feira, 30, policiais da equipe Raio de Camocim deflagraram uma operação que culminou com a prisão de um indivíduo acusado de traficar drogas e um usuário de maconha. As prisões aconteceram por volta das 07h15 da manhã em uma residência localizada na Rua Benjamim Constant, bairro Praia.









Denúncias





De acordo com as informações enviadas pela polícia ao blog Camocim Polícia 24h, já havia várias denúncias dando conta que Marcos Antônio da Silva, o Marcão, de 48 anos, traficava drogas na dita residência localizada no bairro da Praia.





Prisão





Já com todas as informações em mãos os pm’s foram ao dito endereço e flagraram um usuário de drogas identificado como João Duarte na “boca-de-fumo”. Nesse momento os policiais se deslocaram até a casa e abordaram Marcão e João Duarte. Com o usuário os pm’s teriam encontrado um tablete de maconha e de acordo com os pm’s o usuário teria afirmado que havia comprado a droga do Marcão. Ainda de acordo com a polícia, Marcão teria dito que havia vendido a droga por 20 reais. Indagado sobre a existência de mais drogas na casa, Marcão negou existir, no entanto, os policiais continuaram as buscas.









Piso falso





Os militares iniciaram as buscas e descobriram que em um dos cômodos havia uma cerâmica solta e embaixo encontraram vários papelotes de maconha, num total de 360 gramas. Foi encontrado ainda cerca de R$ 1.285,00 em dinheiro, uma balança de precisão, um aparelho celular e uma faca tipo peixeira. Os pm’s nos repassaram que Marcão teria resolvido assumir ser o proprietário da droga e que vendia os papelotes de R$ 20,00, de R$ 40,00 e de R$ 100,00. Vale ressaltar que na casa não tinha nenhum móvel e que provavelmente servia simplesmente para vender a droga. Diante do exposto os pm’s deram voz de prisão aos indivíduos, os quais foram conduzidos para a DPC de Camocim onde o delegado Cláudio Marcílio autuou em flagrante o acusado Marcão por crime de tráfico de drogas e João Duarte por consumo de drogas.





Com informações do portal Camocim Polícia 24h