Polícia Civil do Ceará captura no Piauí assaltante de carro-forte envolvido em morte de policiais no Ceará

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) divulga, nesta quarta-feira (29), detalhes de uma ação especializada da Delegacia de Repressões às Ações Criminosas Organizadas (Draco) que resultou na captura de um dos criminosos envolvido em assaltos a carros-fortes e na morte de policiais no Ceará. O homem figurava na lista dos mais procurados do Estado. A ação ocorreu no município de Bom Jesus, no Piauí. Os detalhes do trabalho policial serão apresentados, em coletiva de imprensa, nesta quarta-feira (29), às 9h30min, no auditório do Complexo de Delegacias Especializadas (Code), no bairro Aeroporto.

