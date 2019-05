Xand Avião beija Gabriel Diniz em velório e multidão aplaude; vídeo

O cantor Xand Avião participou do velório do amigo Gabriel Diniz na tarde dessa terça-feira (28/05) em João Pessoa-PB. Com expressão bastante abalada, Xand abraçou amigos e familiares de Gabriel Diniz.





Após abraço no forrozeiro Wesley Safadão, Xand foi até o caixão e se despediu de Gabriel Diniz com um beijo e ganhou aplausos do público presente no Ginásio Ronaldão.





Veja o vídeo:

Mais cedo Xand, compartilhou vídeos na ferramenta Stories e lamentou o ocorrido.





" Não dá para entender! GD era doido pela vida, doido para alegria, doido para viver, doido pelos amigos! Agente nem imaginava o tanto que gostávamos dele, como disse o Safadão...Era como pensasse e achasse que ele iria está para sempre. A gente corre para passar meia hora em casa, para ver seu filho na escola, para almoçar com a esposa", disse bastante emocionado.





O cantor Gabriel Diniz morreu em acidente aéreo na tarde dessa segunda-feira (28/05) em Estância, no Sul de Sergipe. O piloto e co-piloto da aeronave também morreram na queda da aeronave.





(180 Graus)