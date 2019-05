POLÍCIA MILITAR DE FORQUILHA EM AÇÃO!

Na manhã deste sábado (18), por volta das 09:30h, durante abordagem de rotina, a Equipe policial formada pelo Sargento Lourenço e os Soldados Washington e Albuquerque conseguimos prender um maior e apreender um menor com um revólver calibre 38 de N° ET 12364 da marca Taurus, capacidade para 6 tiros, 02 cartuchos intactos, 05 tabletes da marca positivo e mais um cartucho de impressora da marca Toner, material proveniente do roubo da escola de ensino médio Elza Goersch, que ocorrera no dia 26/04/2019, e a arma que estava de posse do vigilante, que pertence a empresa SERVIS Segurança .

O acusado foi identificado como Antônio Vinicius de Souza, 20 anos, residente na Roda de Melo Segundo, bairro Alto Alegre. Também um menor de 17 ano de idade foi apreendido.





A ocorrência foi apresenta na Delegacia Regional de Polícia Civil, para a realização dos procedimentos legais.





(Sobral 24 horas)