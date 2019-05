Guardas Municipais estão capacitados para atuar no enfrentamento à violência contra a mulher

Os agentes da Guarda Municipal de Sobral, participaram nos dias 15 e 16 de maio, de uma capacitação da rede de enfrentamento à Violência contra a Mulher, realizado pelo Centro de Referência da Mulher Ana Soraia Silva Galdino, situado na avenida Lúcia Sabóia, 215, Centro de Sobral.





A formação foi ministrada pela advogada e assistente social, Maria Jaqueline Maia Pinheiro, coordenadora do abrigo estadual de mulheres "Casa do Caminho", e contou com a participação de membros da guarda municipal de Sobral. Foram abordados os tipos de violência contra a mulher, sinais de dominação, comportamentos abusivos e também a aplicação da Lei Maria da Penha, Feminicídio e Importunação.





Com a capacitação os agentes da guarda civil, poderão construir um fluxograma de atendimento as mulheres vítimas da violência, além de poder atuar na prevenção, assistência e acompanhamento de mulheres sob medidas protetivas.