POLICIAIS DO RAIO APREENDEM ARMAS DE FOGO NO DISTRITO DE BONFIM

Na noite de ontem (03/05), a Equipe RAIO 04 se deslocou até a localidade Vila Malhadinha no distrito de Bonfim, zona rural de Sobral, a fim de verificar uma residência utilizada para homiziar criminosos da região.





Ao chegar no local, os policiais militares localizaram uma espingarda rossi, calibre 12 com três munições intactas e outra espingarda beretta calibre 32 com dezenove cartuchos intactos, além de seis cartuchos calibre 36.





Todo o material apreendido foi apresentado na Delegacia 24 horas de Sobral.





Fonte: Sobral 190