Petrobras eleva preço médio do litro do diesel nas refinarias em 2,56%

Preço do litro do combustível subirá para R$ 2,3047 a partir de sábado; gasolina segue estável em R$ 2,045.

A Petrobras anunciou, na noite desta sexta-feira (3), elevação média de 2,56% nos preços do diesel comercializado nas refinarias da empresa, a partir deste sábado (4). O preço da gasolina permanecerá inalterado.





A informação consta no site da empresa, no qual a petroleira detalha preços praticados nos 37 pontos de suprimento do mercado brasileiro, para a gasolina, o diesel S10 e o diesel S500.





Como não houve reajustes, o preço da gasolina continuará a ser negociado a R$ 2,045 por litro, em média, nas refinarias do país. O preço médio do litro do diesel, por sua vez, passará a R$ 2,3047, R$ 0,0577 acima dos R$ 2,2470 que valem até hoje, nas refinarias da estatal.





O mais recente reajuste realizado pela companhia foi efetuado na última terça-feira (30). A empresa informou reajuste médio de R$ 0,07 no litro da gasolina nas refinarias — o que representou aumento de 3,5% ante o preço médio negociado anteriormente, de R$ 1,975 por litro.





Na segunda-feira da semana passada, a empresa anunciou mudanças novamente em seu formato de divulgação de reajustes nos preços de gasolina e diesel. Em meio à retomada do debate nacional sobre os preços praticados pela estatal, frente às ameaças de uma nova greve dos caminhoneiros, a estatal passou a divulgar em seu site preços praticados pela empresa, à vista, nos 37 pontos de suprimento do mercado brasileiro.





A política de preços da empresa já passou, nos últimos anos, por uma série de mudanças, a última delas foi no dia 26 de março, quando a estatal anunciou que os preços do diesel passariam a ser reajustados, a partir daquela data, por períodos não inferiores a 15 dias. Com isso, a companhia abandonou, somente para o diesel, o formato usado desde 3 de julho de 2017 que previa reajustes com maior periodicidade, a qualquer tempo, inclusive diariamente.





Ainda no caso do diesel, no dia 11 de abril a Petrobras chegou a informar que elevaria o preço médio do combustível em 5,74%, mas voltou atrás depois de pedido do presidente Jair Bolsonaro.





Desde a adoção de novo formato na política de ajuste de preços em 2017, a gasolina acumula alta de 56,12% de preço, nas refinarias. Já o diesel acumula aumento de 69,78%.