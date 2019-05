Botijão de gás terá aumento de 3,43% a partir de 5 de maio

O reajuste anunciado pela Petrobras será para as distribuidoras e não dá ainda para saber quanto vai ser repassado ao consumidor.

A Petrobras anunciou nesta sexta-feira (3) que o preço do gás liquefeito de petróleo (GLP), produto vendido em embalagem de até 13 quilos, popularmente conhecido como botijão de gás, vai ser reajustado a partir da meia noite do próximo domingo, dia 5. O aumento de 3,43% será para as distribuidoras, sem tributos embutidos. Por isso, não dá para saber ainda quanto será repassado ao consumidor.





Segundo o Sindigás, que representa as distribuidoras, o reajuste, dependendo do ponto de venda, vai oscilar entre 3,3% e 3,6%.





O novo valor para as distribuidoras será R$ 26,20. O último reajuste havia ocorrido no dia 5 de fevereiro, quando o gás de cozinha subiu para R$ 25,33. Desde que a Petrobras assumiu a atual política de reajustes em 2017, o valor para as distribuidoras passou de R$ 18,90 para R$ 26,20, uma alta de 38,6%





Inflação





No ano passado, pesquisa mostrou que o preço do botijão de gás subiu três vezes mais do que a inflação entre janeiro de 2017 e novembro de 2018.





Item indispensável no dia a dia de milhões de brasileiros, o valor médio cobrado pelo GLP subiu em média 20,64%, segundo dados do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo). A inflação oficial, medida pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), no período foi de 6,64%.





Com o aumento do preço de botijão de gás no Brasil, economizar no uso do item se tornou uma tarefa essencial para as famílias.