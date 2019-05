Prefeitura de Sobral abre seleção para 23 médicos

O prefeito Ivo Gomes, de Sobral (Zona Norte), ocupou suas redes sociais para informar que a cidade sofreu baque com o corte do programa Mais Médicos por parte do governo federal. Mesmo assim, ele diz que não ficou no lamento e que já lançou edital para seleção de 23 novos médicos.





A Escola de Saúde Pública de Sobral concentra as informações sobre o edital, com inscrições abertas até o próximo dia 10. O salário oferecido é de R$ 12.792,00.