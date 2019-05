Presa em Tianguá quadrilha de ciganos acusada de aplicar golpes na população

Os estelionatários agem em todo o País e estavam atacando na Região da Ibiapaba.



Onze ciganos, integrantes de uma quadrilha interestadual de estelionatários, foram capturados nesta sexta-feira (3), na cidade de Tianguá (a 314Km de Fortaleza) numa operação realizada pelos inspetores da Delegacia Regional de Polícia Civil.





O grupo agia em todo o Brasil, supostamente vendendo artigos de cama&mesa, mas, na verdade, usava máquinas de leitura de cartões de crédito para copiar as senhas e a trilha magnética dos cartões e, assim, aplicar golpes contra seus eventuais clientes.





O bando foi descoberto depois de várias denúncias e de diligências realizadas em Tianguá e noutras cidades da região Norte do estado e da Serra da Ibiapaba, como São Benedito, Reriutaba, Graça, Carnaubal e Viçosa do Ceará. Com os golpistas, a Polícia Civil apreendeu várias leitoras de cartões magnéticos (LCM), além de vários veículos novos e semi-novos, de luxo, entre eles, uma caminhoneta Hilux.





Os 11 homens, em sua maioria, são de estados diferentes e já aplicaram golpes em várias cidades. Em uma delas, acabaram presos, à exemplo do que aconteceu, ontem, em Tianguá. O bando foi preso em Juiz de Fora, na região da Mata Mineira (MG).





Para enganar as vítimas, eles vendiam edredons a pessoas humildes que entregavam seus cartões para que eles passassem nas máquinas. Além de alterar o valor da mercadoria na hora de debitar nas contas dos clientes, o bando também usava do artifício da clonagem.





Depois de autuados em flagrante, os 11 acusados permanecem presos à disposição do juiz da Comarca de Tianguá, assim, como bens apreendidos durante a operação.





(CN7)