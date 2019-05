PRF apreende cerca de 500kg de carne bovina que era transportada de forma inadequada

Na manhã deste domingo (5), por volta das 06:30, no km 150 da BR 222, no município de Irauçuba/CE, após abordagem de rotina, a equipe PRF abordou o veiculo M.b./M.benz 709, cor azul e placa KIN3120. O mesmo transportava 487 kg de carne bovina moída da marca "gostozinha" de Fortaleza ao município de Varjota sem qualquer refrigeração adequada. O destinatário da carga seria a prefeitura municipal de Varjota, conforme nota fiscal. Diante da irregularidade, foi mantido contato com a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Ceará (Adagri) para realização de apreensão da mercadoria e demais procedimentos cabíveis. No decorrer das atividades policiais, procedeu-se a apreensão de 487Kg de carne moída bovina e o veiculo envolvido na ocorrência.

Veja mais sobre: Policia