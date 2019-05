POLÍCIA MILITAR TIRA MAIS UMA ARMA DE FOGO DE CIRCULAÇÃO EM SOBRAL

No final da tarde de ontem (04/05), a Equipe RAIO 02, juntamente com a composição policial da 1°Cia do 3°BPM, realizaram uma abordagem a um homem em atitude suspeita em um mototaxista nas proximidades do Campus da UFC Sobral.





Abordagem ocorreu na rua Estanislau Frota, com o suspeito foi encontrado um Revólver Calibre 38 com seis munições intactas.





Um menor de idade, residente no Conjunto Jatobá, foi apreendido e conduzido a Delegacia 24 horas de Sobral.





Fonte: Sobral 190