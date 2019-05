Sergio Moro reage após ser chamado de "juizeco" por humorista

Ministro da Justiça se manifestou neste domingo (5), no Twitter, sobre declarações do humorista Gregório Duvivier, que o chamou de "juizeco".





O ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sergio Moro, se manifestou neste domingo (5) nas redes sociais sobre as declarações que o humorista Gregório Duvivier havia feito contra ele no evento que marcou um ano da prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, realizado em Curitiba, no dia 7 de abril. Duvivier o chamou de "juizeco", "que fala fino com a mílícia e os Estados Unidos".

O ministro da Justiça, Sergio Moro, disse também ser contra a censuraDida Sampaio/Estadão Conteúdo





"Reporto-me a mensagens sugerindo providências contra declarações ofensivas contra mim exaradas por suposto comediante em um evento político-partidário 'Lula livre'. Bem, penso que as declarações de baixo nível falam mais sobre o ofensor do que sobre mim", escreveu Moro em sua conta no Twitter.





O ministro também escreveu que acredita na liberdade de expressão e de imprensa. “O debate de assuntos públicos deve ser sem inibições, robusto, amplo e pode incluir ataques veementes, cáusticos e algumas vezes desagradáveis ao Governo e às autoridades governamentais.”





Ele ressaltou que não apoia a censura ou o controle da palavra. "A resposta às críticas injustas da imprensa ou das redes sociais não pode jamais ser a censura ou o controle da palavra. Deve ser o aprofundamento do debate, o livre intercâmbio da idéias. O esclarecimento e não o silêncio."





"Claro, tal liberdade não abrange ameaças. Não significa também que concordo com excessos ou ofensas a quem quer que seja, mas apenas que, para essas, não acredito que o remédio seja a censura", completou.





