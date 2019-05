PRF APRRENDE 532 TABLETES DE MACONHA NA BR-020 EM CANINDÉ

Por volta das 10h40 de hoje, 8, durante fiscalização na altura do km 274 da BR-020, em Canindé/CE, policiais rodoviários federais apreenderam 532 tabletes, totalizando 264,3 kg de substância análoga à maconha.





A ação ocorreu quando os agentes da PRF abordaram um veículo e desconfiaram do nervosismo do condutor (39). Diante disso, iniciaram uma busca minuciosa no interior do veículo, um Fiat Strada com placas do CE, e encontraram num fundo falso, localizado no compartimento de carga, vários tabletes do entorpecente.





O condutor não informou a origem e o destino da droga.





Diante do fato, a ocorrência foi encaminhada à Superintendência da Polícia Federal em Fortaleza para o prosseguimento das investigações e realização dos procedimentos cabíveis .