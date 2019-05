PRF APREENDE ARMAS E MUNIÇÃO

Policiais Rodoviários Federais abordaram, por volta das 05h40 de hoje (8), no km 280 da BR-020, o veículo JEEP COMPASS com 5 ocupantes, sendo 2 homens, 2 mulheres e 01 criança de 03 anos. No momento da fiscalização o condutor estava muito nervoso.





Após fiscalização minuciosa nos compartimentos dos veículos, foram encontrados no assoalho do carro duas pistolas sendo 01 pistola 838 taurus 380 com 15 munições e numeração raspada e 01 pistola taurus PT58 Klm79858 com 19 munições. Depois ainda foram encontrados escondidos na cadeirinha onde se encontrava a criança 01 carregador 380 para 30 munições e 59 munições de 380. Totalizando 93 munições.





Ocorrência encaminhada para a Polícia Federal em Fortaleza/CE.