PRF apreende dois fuzis e 200 quilos de drogas durante abordagem em Penaforte

Armas e as drogas estavam escondidas numa caminhonete D-20. Dois homens foram presos.

Policiais rodoviários federais apreenderam na madrugada deste sábado (4), mais um grande carregamento de drogas que entrava no Ceará através da divisa com Pernambuco, pela BR-116. Cerca de 200 quilos de maconha prensada, divida em dezenas de tabletes, estavam acondicionados na carroceria de uma caminhonete. A PFR apreendeu também dois fuzis, um deles de fabricação americana, e muita munição. Dois homens foram presos.





A operação da PRF aconteceu no quilômetro 547 da Rodovia Santos Dumont (BR-116), no trecho que corta o Município de Penaforte. Era por volta de 3h30 quando os agentes abordaram uma caminhonete modelo D-20 com dois ocupantes. No veículo, estavam o motorista, um homem de 40 anos de idade; e o passageiro, de 32 anos. Os policiais perceberam que os abordados ficaram nervosos e decidiram revistar a carga.





Logo, a droga foi descoberta, assim como as armas de grosso calibre e a munição. Os dois homens receberam voz de prisão imediatamente e passaram a ser interrogados sobre a origem da maconha e do armamento. Em seguida, foram encaminhados para a sede da Polícia Federal na cidade de Juazeiro do Norte, onde foram autuados em flagrante. A identidade dos suspeitos não foi revelada pela PRF.





Na madrugada de sexta-feira (3), outra grande apreensão de drogas foi registrada também na BR-116, na Região Sul do estado. Foi no Município de Milagres (a 494Km de Fortaleza), onde dois homens foram presos quando transportavam cerca de 115 quilos de maconha prensada, divididos em dezenas de tabletes. A droga estava na carroceria de um veículo com placas do Rio Grande do Norte.





Era por volta de 2h20, quando os policiais rodoviários federais, do posto de fiscalização no Município de Milagres, interceptaram uma perua Saveiro no quilômetro 478 e descobriram o carregamento ilícito.





Os dois homens presos durante a ação da PRF foram identificados como Rafael Medeiros Marques, 31 anos, que dirigia o veículo; e Elysson Dantas da Cunha, 25. Os dois receberam voz de prisão ainda na estrada e foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal na cidade de Juazeiro do Norte, onde foram autuados em flagrante.





No total, 147 tabletes de maconha prensada eram transportados no veículo, de acordo com a contagem feita pelos agentes da PRF-CE.





(CN7)