Sobral registra índice de 80% na resolução dos crimes de homicídio e 50% de redução no número desses crimes

Na noite desta quinta-feira (02/04), o prefeito Ivo Gomes se reuniu novamente com representantes do Comitê Deliberativo do Ceará Pacífico em Sobral. Durante a apresentação dos dados mensais (15ª reunião) para avaliação e discussão, o delegado Marcos Aurélio França, diretor do Departamento de Polícia da Região Norte, anunciou que o índice de elucidação de homicídios ocorridos em 2019 já chegou aos 80% no município.



“No Brasil a média de resolutividade de homicídios é 8%. Em Sobral, nos últimos quatro meses, nós tivemos uma resolutividade de 80%. Dos 16 homicídios que nós tivemos aqui, nós resolvemos o equivalente a 80%. Estamos com algumas pendências e esperamos que daqui a alguns dias sejam resolvidas e possamos melhorar ainda mais os índices”, disse o delegado.



Ainda segundo Marcos Aurélio, Sobral está alcançando índices superiores aos da média do Ceará e do Brasil. Ele atribui o fato ao trabalho de qualificação dos policiais civis realizado pelo Núcleo de Homicídios de Sobral, parceria da Prefeitura Municipal com o Governo do Estado. O objetivo agora é trabalhar para também fornecer elementos e mostrar estatisticamente os índices de resolutividade de furtos e roubos.



Sobral registrou ainda a redução de 50% nos índices de homicídios no mês de abril, segundo dados divulgados pela Unidade Integrada de Segurança (Uniseg).





