PRODERES e cursos do UNINTA realizam mais um “UNINTA na Comunidade”

A Pró-Reitoria de Extensão e Responsabilidade Social (PRODERES) em parceria com os cursos de Medicina e Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário Inta (UNINTA) promoveram, na manhã do último domingo (05), serviços e atendimentos gratuitos no bairro Paraíso das Flores, através do projeto UNINTA na Comunidade.





A Pró-Reitora, Profa. Esp. Regina Aguiar comentou sobre a iniciativa. “Nós estamos retornando com as atividades do UNINTA na Comunidade, que é um projeto que já havia sendo desenvolvido, mas por motivos maiores teve que parar. Hoje, especificamente, foi uma ideia dos cursos de Medicina e Arquitetura e Urbanismo. Há três semanas os estudantes vieram aqui no bairro para ensinar e ajudar as crianças na manutenção dos brinquedos do Playground, realizaram uma limpeza no local e prepararam a comunidade para este momento”, frisou.





Além dos cursos que participaram ativamente da idealização do evento, estiveram presentes ao momento diversos cursos do UNINTA, oferecendo serviços gratuitos, foram eles: Psicologia, Pedagogia, Biomedicina, Farmácia, Enfermagem, Medicina veterinária, Nutrição, Fisioterapia e Educação Física.





Entre os serviços oferecidos estiveram a aferição de pressão, teste de glicemia, tipagem sanguínea, massagem de alongamento, desenho artístico para crianças, brincadeiras e atividades lúdicas com as crianças, fantoches lúdicos e ventosaterapia.