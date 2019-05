Suspeito de matar o irmão é preso no Mondubim

O irmão mandou matar o outro, por ele integrar um grupo criminoso rival ao do suspeito.

Um homem identificado como Ivan Siqueira Lima, de 22 anos, foi preso neste domingo (5), no bairro Mondubim, em Fortaleza. O homem é suspeito de matar o próprio irmão, Yago Siqueira de Sousa, de 18 anos, em fevereiro deste ano.





O trabalho policial teve início logo após o corpo da vítima ser encontrado na Rua C, no bairro Mondubim. O corpo apresentava lesões contundentes na face e múltiplas lesões a bala. Diante das informações coletadas, os investigadores passaram a diligenciar com o intuito de identificar os autores do crime. Após realizar levantamentos, as equipes chegaram ao nome de Ivan Siqueira, irmão da vítima.





A autoridade policial solicitou a prisão do irmão da vítima, sendo concedida pela 1ª Vara do Júri. Segundo as investigações, Ivan Siqueira, acompanhado de outros comparsas, teria matado Yago Siqueira pelo fato da vítima ter começado a integrar um grupo criminoso rival ao do suspeito. O mandado foi cumprido nesse domingo. O autor do crime estava na sua residência, sendo conduzido para o DHPP, onde foi autuado por homicídio qualificado. A Polícia segue com diligências para prender os outros envolvidos no crime.





(Cnews)