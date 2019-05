Secretário de Irauçuba é feito refém por criminosos durante ataque a banco

Grupo armado atacou uma agência do Banco do Brasil na madrugada desta terça-feira.

O secretário de agricultura de Irauçuba, Ivan Melo, foi rendido por assaltantes e mantido refém dentro de um carro na madrugada desta terça-feira (7). Criminosos armados invadiram a cidade, na Região Norte do Ceará, e atacaram uma agência do Banco do Brasil na Avenida Paulo Bastos, no Centro. Durante o ataque, o posto policial da cidade foi metralhado por criminosos.





O secretário só foi liberado durante a fuga e, durante a ação, ficou todo o tempo sob a mira de armas dos bandidos. Ao Sistema Verdes Mares Ivan Melo contou que estava em uma moto e havia deixado sua mãe numa praça, local onde pegaria um transporte para a Capital, quando foi rendido por um dos assaltantes.





"Eu havia deixado a minha mãe na praça da Secretaria de Educação. Ela tinha uma consulta agendada para Fortaleza. Quando eu deixei a minha mãe e saí, os elementos me abordaram", disse.





Ivan Melo afirmou também que os assaltantes pediram para ele ir para a frente do destacamento da Polícia Militar. Quando ele chegou em frente ao local, começaram os disparos.





"Quando eu cheguei, eles começaram a alvejar a delegacia. Isso durou 40 a 45 minutos de muito terror, sem a gente saber o que poderia acontecer dali para frente", relatou.





O suboficial da Guarda Municipal da cidade, Clerdônio Ávila, explicou que, o secretária também foi colocado dentro de um carro "e só o soltaram no momento da fuga", disse.





(Diário do Nordeste)

Foto Mateus Ferreira