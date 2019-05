SOBRAL ANTIGA: DERBY CLUB SOBRALENSE

As primeiras corridas de cavalos em Sobral foram iniciadas a 19 de outubro de 1893, dia em que foi inaugurado o Derby Club Sobralense.





O Dr. José Saboia foi quem deu início a construção do antigo Prado, vizinho sua residência, nas proximidades do terminal rodoviário.





As corridas mais importantes do Ceará ocorria Sobral, eram ponto de referência até no nordeste. Perdia somente para Recife.





Em 1924, Antonio Mont´Alverne Filho tinha o melhor cavalo da cidade, que se chamava Imperator e que até perfume francês era colocado nesse animal vencedor.

Atrás vê-se o primeiro sobrado de Sobral, pertencente ao Cel Inácio Gomes Parente.





(Via Joscel Vasconcelos)