Top 10 de alimentos para ajudar a tratar gordura no fígado

Você já ouviu falar em esteatose hepática, gordura no fígado ou doença do fígado gordo? Esse problema pode impactar negativamente todo o corpo.

O fígado é uma glândula localizada no lado direito do abdômen, responsável por desintoxicar o organismo, produzir colesterol, sintetizar proteínas e armazenar glicose (o açúcar do sangue).





É o fígado que produz a bile, um composto que ajuda no processo de eliminação de toxinas e na digestão dos lipídios.





A presença de um pouco de gordura no órgão é absolutamente normal.





O problema é quando o nível de gordura ultrapassa o volume recomendado.





Se esse for o seu caso, é hora de consumir os alimentos corretos, indicados para eliminar a gordura do fígado.





Veja lista com dez deles





1. Limão





Limão e outras frutas cítricas contêm uma grande quantidade de vitamina C, um agente antioxidante com forte ação detox





Adquira o hábito de começar seus dias tomando um copo de água com o suco de um limão





2. Gengibre





Muitas vezes, a raiz de gengibre é usada para emagrecer e tratar resfriados, mas seu efeito positivo sobre o fígado já é comprovado.





A composição do produto inclui minerais e óleos essenciais que ajudam a melhorar a digestão, o trabalho do coração e vasos sanguíneos.





Além disso, o gengibre acelera os processos metabólicos, o que, por sua vez, permite remover toxinas o mais rápido possível





Os fitoquímicos encontrados no gengibre garantem a restauração das células do fígado e seu rejuvenescimento





3. Beterraba





Este vegetal é útil tanto para o fígado como para o organismo como um todo.





A beterraba contém vitaminas, ácidos orgânicos, oligoelementos e cobalto, que estão envolvidos na síntese de vitamina B12.





Esta última, combinada com o ácido fólico, permite ao organismo produzir mais glóbulos vermelhos





Outro componente da beterraba é betanina.





Ela auxilia na quebra de proteínas e na criação de colina, o que aumenta a atividade das células do fígado.





Além disso, a ação da colina fornece ao corpo resistência à formação de tumores cancerosos.





E promove a limpeza do fígado, dos rins e da vesícula biliar.





4. Batata-doce





A batata-doce é boa fonte de fibras, vitaminas e energia.





Além disso, ajuda a melhorar a elasticidade dos vasos sanguíneos, estimula o fígado e os rins.





Ela também é útil ​​como um tônico geral.





5. Cúrcuma





Conhecida também como açafrão-da-terra, ele contribui para a limpeza do fígado.





O cúrcuma ativa a remoção de substâncias nocivas do corpo, impede a propagação de células cancerosas, mantém a pele jovem e fortalece o sistema imunológico.





6. Cardo-mariano (Silybum marianum)





Muitas pessoas não sabem que o cardo-mariano (uma planta cheia de propriedades e benefícios para o bom desenvolvimento e função do nosso corpo) é também um dos principais aliados no tratamento de doenças hepáticas e gastrointestinais.





A erva medicinal é usada na hepatite crônica, nefrolitíase, discinesia biliar, recuperação do fígado após o uso de drogas tóxicas e ainda na remoção de substâncias tóxicas do corpo – álcool, veneno de plantas e metais pesados.





As propriedades do cardo-mariano devem-se à função de hepatoprotetora, que atua em consequência ao seu alto teor de silimarina.





Este último é um composto bastante instável, colapsando quando exposto a temperaturas acima de 60 graus.





7. Raiz de dente-de-leão





Na raiz do dente-de-leão, estão substâncias como ácido málico, vitaminas, álcool, sais de potássio e cálcio.





Ela é utilizada para tratar o fígado e a vesícula biliar.





Tem um efeito positivo na excreção da bílis, aumenta o apetite e melhora as fezes.









Como o dente-de-leão tende a absorver substâncias nocivas do meio ambiente, é necessário coletá-lo apenas em uma área ecologicamente limpa, longe de estradas e fábricas.

8. Chá verde





Esta bebida é rica em antioxidante chamado catequinas.





Pesquisas revelam que o chá verde pode nos proteger contra algumas formas de câncer, incluindo o de fígado.





Você terá mais catequinas se preparar o chá e beber ele quente.





O chá gelado ou já pronto (industrializado) tem níveis muito mais baixos de catequinas.





9. Verduras e legume





Cenoura e repolho contêm uma grande quantidade de betacaroteno e flavonoides, que melhoram o funcionamento do fígado.





Brócolis e couve-flor contêm glucosinolatos, compostos com enxofre, que ajudam a eliminar substâncias tóxicas e carcinogênicas.





10. Amêndoa





Ela é uma boa fonte de vitamina E, que é ótima para prevenir o fígado gordo.





Além disso, garante a saúde do coração.





Portanto, coma um punhado sempre que sentir fome na hora de lanchar.





Outra boa dica é acrescentar na salada.





Dica extra





Vitaminas A, E e B





Para melhorar o funcionamento do fígado, é necessário fornecer ao corpo as vitaminas apropriadas.





Para obter mais vitamina A, a dieta deve incluir frutas de cor laranja e vermelha e laranja: damasco, páprica, abóbora e, claro, beterraba e cenoura





A vitamina E pode ser fornecida por cereais (arroz integral, farelo de aveia), sementes de girassol, amêndoas e peixe (arenque, truta, cavala).





A vitamina B2 (riboflavina) é encontrada na couve, brócolis, repolho, agrião, ovos, carne e sementes de girassol.





O ácido alfalipoico, que é encontrado na ervilha, levedo de cerveja e carne bovina, também será útil.





(CURA PELA NATUREZA)