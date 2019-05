SOBRAL ANTIGA: GRUPO PROFESSOR ARRUDA

O nome completo do Professor Arruda era Vicente Ferreira de Arruda. Era casado com Rita Guilhermina Coelho de Arruda e tiveram 10 filhos. Foi vereador, Professor de latim, português de francês. Substituiu o Padre Fialho na Escola Pública de latim, devido seu saber. Na sua escola estudaram Dom José, José Sabóia, General Tibúrcio, Clodoveu Arruda e muitos outros sobralenses que se formaram fazendo os preparatórios com o Professor Arruda.





Via Joscel Vasconcelos