Cachorro é atingido com tiro durante assalto a lotérica

Um cachorro foi atingido com um tiro durante o assalto a casa lotérica, na manhã deste sábado(6), na Rua Monsenhor Salazar, no bairro São João do Tauape. Os suspeitos chegaram e anunciaram o assalto ao estabelecimento. Durante a ação, houve troca de tiros com um policial que passava pelo local. Um assaltante foi atingido e preso em seguida.





Segundo a moradora Mariany Barros, o cachorro chamado "Sheik", estava ao lado do dono, um comerciante que vende lanches na esquina das Ruas Monsenhor Salazar com Fiscal Vieira próximo a lotérica. O animal se assustou com os tiros, correu e foi atingido com uma bal





"Ia sacar um dinheiro e quando ouvi os tiros, voltei. E quando as pessoas falaram que tinha um cachorrinho baleado, eu fui lá. O bichinho estava deitado, se tremendo, com muita dor e sangrando", diz a moradora.





O cachorro foi levado para uma clínica veterinária localizada no mesmo bairro. Na clínica, o animal passou por um exame de raio-x para saber a gravidade do ferimento. A bala não ficou alojada, por isso ele foi medicado e liberado.





Mariany Barros disse ainda que o dono de uma farmácia doou os medicamentos para o tratamento de Sheik. A proprietária da clínica também não cobrou pelo o atendimento.





(Diário do Nordeste)

Foto Mariany Barros