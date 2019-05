SOBRAL: BANDIDO TENTA PRATICAR ASSALTO E SE DÁ MAL!

No final da tarde desta quinta-feira, dia 23, dois criminosos armados de revólver em uma motocicleta tentaram praticar um roubo de veículo no bairro Terrenos Novos, momento em que Policiais Militares passavam no local, deram ordem de parada aos bandidos, que investiram contra os PMs, que meteram bala nos criminoso.





Um dos assaltantes foi baleado e socorrido para o hospital Santa Casa, o outro ladrão conseguiu se evadir do local.





O criminoso baleado está internado no hospital Santa Casa sob escolta policial.





(Sobral 24 horas)